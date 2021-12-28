Техкомпания из Таиланда выросла почти на 7000% из-за биткоина: как так получилось

В 2021 году криптовалюты были в центре внимания. Цифровые монеты устанавливали рекорд за рекордом даже несмотря на стремительные обвалы. Неудивительно, что технологическая компания из Таиланда тоже решила сделать ставку на биткоин.

Согласно данным Bloomberg, акции Jasmine Technology взлетели почти на 7000% с начала года. Рост акций компании в 2021 году является крупнейшим среди глобальных технологических компаний стоимостью более 2 миллиардов долларов.

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Техкомпания из Таиланда сделала ставку на биткоин

Акции Jasmine Technology выросли в цене более чем в три раза после оглашения плана о майнинге биткоина в июле 2021 года. Криптовалютный проект пока не принес компании из Таиланда значительных прибылей, пишет Bloomberg. Jasmine Technology, ценные бумаги которой торгуют на фондовой бирже в Бангкоке, продает телекоммуникационное оборудование, а ее общий доход за последний квартал составил почти 14,8 миллиона долларов.

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровнедолларов за монету. Рыночная капитализация составляетдолларов, сообщает CoinDesk

Техкомпания из Таиланда сделала ставку на биткоин / Фото Getty Images

Техкомпания зашла в сектор майнинга цифровых монет в июле этого года с 325 устройствами. Сейчас компания сгенерировала всего 8 биткоинов. Однако чистая прибыль Jasmine Technology за первые девять месяцев 2021 года выросла на 436% по сравнению с прошлым годом до 4,4 миллиона долларов, а компания готовится стремительно нарастить объемы майнинга биткоинов.

Глава тайской компании сообщил, что Jasmine Technology в 2022 году планирует инвестировать примерно 98 миллионов долларов в создание семи тысяч новых устройств для майнинга цифровых монет. Он также добавил, что около 80% общего оборота компании будет поступать от дохода, полученного от майнингового бизнеса, который будет приносить прибыль, пока биткоин будет оставаться выше 30 тысяч долларов за монету.