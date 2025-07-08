Какой курс евро
Во вторник, 8 июля, курс евро превысил отметку 1,17 доллара. Таким образом валюта ЕС приблизилась к самому высокому уровню с августа 2021 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.
Смотрите также Трамп усиливает торговую войну: как отреагировали рынки
Почему растет курс евро
Евро растет на фоне снижения торговой напряженности между США и ЕС. Как отмечается, Вашингтон предложил соглашение, которое предусматривает сохранение базовой пошлины в размере 10% с исключениями для важных секторов экономики, таких как авиастроение.
Важно! Пока неизвестно, готовы ли США распространить эти исключения на политически чувствительные отрасли: автопром, металлургию, фармацевтику и алюминиевую промышленность, несмотря на настойчивые просьбы со стороны ЕС.
ЕС рассчитывает заключить предварительное соглашение с США уже на этой неделе, чтобы зафиксировать пошлину в размере 10% до окончания последнего срока 1 августа.
Между тем Евросоюз объявил о подготовке пошлин на ряд американских товаров в ответ на действующие тарифы США на металлы.
Примечательно! Представители ЕС предупредили, что в случае срыва соглашения могут быть введены дополнительные меры, включая экспортный контроль и ограничение доступа американских компаний к государственным контрактам.