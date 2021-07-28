Стоимость доставки может стремительно подорожать: что это значит для рынка и мира

Отрасль судоходства снова находится в центре внимания. Все из-за роста цен на транспортировку товаров. Что это значит для рынка – читайте дальше.

В 2021 году стремительно выросли тарифы на транспортировку товаров. Движущей силой цен является бум на сырьевую, высокий спрос на морские перевозки и заторы в портах. Все это происходит на фоне того, как мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии.

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Тарифы на морские перевозки стремительно пошли вверх

Ставки на крупнейшие суда, предназначенные для сухих грузов и сырья (зерно, железная руда, уголь) находятся примерно на уровне середины 2019 года. В целом средний дневной заработок для судов этой категории составляет почти 32 тысячи долларов. Это в 10 раз больше, чем в феврале прошлого года, тогда этот показатель был равен 3000 долларов. Индекс Baltic Dry, отслеживающий ставки для судов, перевозящих насыпные грузы, с января по 3 июля вырос примерно на 74%.

Это суперцикл? Что же, я бы сказал, этого пока нет, но у него есть потенциал стать таким,

– заявил Марк Уильямс, глава морской консалтинговой компании Shipping Strategy.

Суперцикл Это длительный период высоких цен, обычно обусловлен диссонансом спроса и предложения на рынке.

Что происходит с ценами

Последний большой бум судоходства завершился в 2008 году в результате мирового финансового кризиса. Аналитики настороженно относятся к факторам, которые могут снизить цены, но они видят, что тарифы на фрахт останутся высокими, по крайней мере во второй половине 2021 года, а возможно, и после этого.

Тарифы на морские перевозки зависят от нескольких факторов. В частности, товарный бум способствует повышению спроса на эту услугу и экономическому восстановлению на фоне возрождения после пандемии. Уильямс также отметил, что государства вводят наличные в свои системы, и это один из "ключевых рычагов" для стимулирования экономического роста.

Ускоренный рост ВВП приводит спрос на сырье, и это основа крепких рынков, которыми мы наслаждаемся сегодня,

– отметил Уильямс.

Морские перевозки растут в цене / Фото Unsplash

Генеральный директор и основатель судоходной компании Berge Bulk Джеймс Маршалл, ожидает увеличение предложения железной руды в Бразилии и роста спроса на уголь в Китае во второй половине 2021 года. По его мнению, это "очень положительно" для ставок фрахта (цена за перевозку груза на судне). Он также заметил, что неэффективность и загруженность портов могут способствовать увеличению транспортных расходов. Маршал добавил, что их суда все еще задерживают в портах в связи с карантинными мероприятиями, и эта ситуация набирает обороты через новый штамм коронавируса. По его словам, это может привести к "значительному сужению рынка во второй половине года".

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Марк Уильямс с Shipping Strategy убежден, что цена на морские перевозки и в дальнейшем будет оставаться на высоком уровне. Главная причина - размер флота. Он отметил, что судостроение также пребывает не в лучшей ситуации, когда речь идет о грузовых перевозках. Уильямс прогнозирует, что флот вырастет не более чем на 3% в течение следующих трех лет.

По его мнению,наступит в 2022 году, видит "очень большой шанс" на продолжение этой тенденции до 2023 года. Однако, он вновь подчеркнул, что отрасль еще не находится в суперцикле.

Мы находимся в разрушительной глобальной экономической ситуации, вызванной пандемией, и этот рынок грузовых перевозок обусловлен строительным бумом, является ответом правительственной политики на эту пандемию,

– сказал он.