Изменения относительно SWIFT-платежей: Гороховский предупредил украинцев

Monobank принял решение о важных изменениях. На SWIFT-платежи теперь отменяют комиссию. Речь идет о таком переводе, как для бизнеса, так и обычных граждан.

Какие изменения по SWIFT-платежам ввел Monobank?

Комиссия отменена как для входящих, так и исходящих платежей, сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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Ранее SWIFT-перевод мог обойтись в среднем в 1000 гривен. Monobank получал с этого значительные прибыли.

Олег Гороховский Соучредитель Monobank На этой комиссии мы зарабатывали более 11 миллионов гривен в год, но нам не жалко, когда речь идет о том, чтобы сделать лучшие условия на рынке.

Как говорит Гороховский, такое решение приняли, потому что для многих SWIFT-платежи чрезвычайно важны:

для бизнеса отмена комиссии это более дешевые закупки;

а для простых людей – уменьшение расходов на оплату обучения, лечения и покупку военной амуниции.

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