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Финансы Финансовые новости Изменения относительно SWIFT-платежей: Гороховский предупредил украинцев
10 июня, 10:41
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Изменения относительно SWIFT-платежей: Гороховский предупредил украинцев

Анастасия Зорик

Monobank принял решение о важных изменениях. На SWIFT-платежи теперь отменяют комиссию. Речь идет о таком переводе, как для бизнеса, так и обычных граждан.

Какие изменения по SWIFT-платежам ввел Monobank?

Комиссия отменена как для входящих, так и исходящих платежей, сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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Ранее SWIFT-перевод мог обойтись в среднем в 1000 гривен. Monobank получал с этого значительные прибыли.

 

Олег Гороховский

Соучредитель Monobank

На этой комиссии мы зарабатывали более 11 миллионов гривен в год, но нам не жалко, когда речь идет о том, чтобы сделать лучшие условия на рынке.

Как говорит Гороховский, такое решение приняли, потому что для многих SWIFT-платежи чрезвычайно важны:

  • для бизнеса отмена комиссии это более дешевые закупки;
  • а для простых людей – уменьшение расходов на оплату обучения, лечения и покупку военной амуниции.

Последние важные новости о Monobank

  • Еще в конце апреля 2026 года Monoбазар расширил свой функционал. На нем теперь разрешено проводить аукционы, то есть, продавать вещи, как лоты.
  • А в марте Monobank запустил новую программу "Пундики". Она обеспечивает экономию пользователей. Фактически, это персональные предложения со скидками.

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