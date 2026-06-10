10 июня, 10:41
Изменения относительно SWIFT-платежей: Гороховский предупредил украинцев
Monobank принял решение о важных изменениях. На SWIFT-платежи теперь отменяют комиссию. Речь идет о таком переводе, как для бизнеса, так и обычных граждан.
Какие изменения по SWIFT-платежам ввел Monobank?
Комиссия отменена как для входящих, так и исходящих платежей, сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.
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Ранее SWIFT-перевод мог обойтись в среднем в 1000 гривен. Monobank получал с этого значительные прибыли.
На этой комиссии мы зарабатывали более 11 миллионов гривен в год, но нам не жалко, когда речь идет о том, чтобы сделать лучшие условия на рынке.
Как говорит Гороховский, такое решение приняли, потому что для многих SWIFT-платежи чрезвычайно важны:
- для бизнеса отмена комиссии это более дешевые закупки;
- а для простых людей – уменьшение расходов на оплату обучения, лечения и покупку военной амуниции.
Последние важные новости о Monobank
- Еще в конце апреля 2026 года Monoбазар расширил свой функционал. На нем теперь разрешено проводить аукционы, то есть, продавать вещи, как лоты.
- А в марте Monobank запустил новую программу "Пундики". Она обеспечивает экономию пользователей. Фактически, это персональные предложения со скидками.