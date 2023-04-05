Эта компания-SPAC планировала слияние с Trump Media and Technology Group, которой принадлежит социальная сеть Truth Social.

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Обесценение акций компании, связанной с Трампом

Ценные бумаги Digital World Acquisition Corp, торгующиеся на бирже Nasdaq, 4 апреля упали на 8%. Цена акций остановилась на 14,03 доллара за штуку. Одна из причин – заявление о задержке предоставления финансовых отчетов. Эти документы важны для оценки инвесторами работы компании за последний год.

Интересно, что в конце прошлой недели ценные бумаги Digital World Acquisition Corp стремительно начали дорожать. Цена выросла на 11%. Добавляют, что стимулом для такой динамики акций американской компании, в частности, были спекуляции по поводу выдвижения обвинений Дональду Трампу положительно повлияет на динамику бизнеса Trump Media and Technology Group. Актуальная динамика Digital World Acquisition Corp, на момент создания этого материала такова:

  • Стоимость акций компании колеблется на уровне 13,74 доллара за штуку. С начала сегодняшней торговой сессии они подешевели на 2%;
  • Ее рыночная капитализация составляет 511,5 миллиона долларов, по данным Nasdaq.

Что такое SPAC

Это специальная компания по приобретению, также известная как "компания с чистыми чеками", регистрируемая на фондовой бирже с целью приобретения частной компании, таким образом обнародовав ее без прохождения традиционного процесса первичного публичного размещения.