Эта компания-SPAC планировала слияние с Trump Media and Technology Group, которой принадлежит социальная сеть Truth Social.

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Обесценение акций компании, связанной с Трампом

Ценные бумаги Digital World Acquisition Corp, торгующиеся на бирже Nasdaq, 4 апреля упали на 8%. Цена акций остановилась на 14,03 доллара за штуку. Одна из причин – заявление о задержке предоставления финансовых отчетов. Эти документы важны для оценки инвесторами работы компании за последний год.

К теме! Во вторник, 4 апреля, в США формально задержали бывшего президента США Дональда Трампа, а также ему предъявили обвинение. После этого он покинул зал суда, не признав себя виновным.

Интересно, что в конце прошлой недели ценные бумаги Digital World Acquisition Corp стремительно начали дорожать. Цена выросла на 11%. Добавляют, что стимулом для такой динамики акций американской компании, в частности, были спекуляции по поводу выдвижения обвинений Дональду Трампу положительно повлияет на динамику бизнеса Trump Media and Technology Group. Актуальная динамика Digital World Acquisition Corp, на момент создания этого материала такова:

Стоимость акций компании колеблется на уровне 13,74 доллара за штуку . С начала сегодняшней торговой сессии они подешевели на 2%;

. С начала сегодняшней торговой сессии они подешевели на Ее рыночная капитализация составляет 511,5 миллиона долларов, по данным Nasdaq.