Самые большие запасы нефти в мире: можно ли назвать Россию лидером

Нефть – это критически важный ресурс для мира и глобальной экономики. Страны, которые имеют большие запасы нефти занимают важное место на глобальной арене. В частности, речь идет о России.

Где самые большие запасы нефти в мире

Россия входит в десятку стран, которые имеют наибольшие запасы нефти в мире. Однако Россия не входит в пятерку лидеров, информирует 24 Канал со ссылкой на OilPrice.

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Сейчас Россия занимает шестое место в мире по запасам нефти. Нефтяные резервы России оценивают в 80 миллиардов баррелей. Тогда как, по данным Investopedia, Россия имеет почти 108 миллиардов баррелей нефти.

Напомним, что крупнейшими запасами нефти в мире обладает Венесуэла. Страна имеет более 300 миллиардов баррелей нефти. В тройку лидеров также входят Саудовская Аравия и Канада. Страны имеют 267 миллиардов баррелей нефти и 171 миллиард баррелей нефти соответственно.

К теме! Канада существенно укрепляет позиции на рынке нефти. Ожидается, что к 2030 году объемы добычи нефти в Канаде возрастет до 3,8 миллиона баррелей в день.

Россия значительно зависит от нефтяных доходов. Более того, доходы от экспорта черного золота составляют существенную часть государственного бюджета страны. В то же время власти в России готовятся к обвалу цен на нефть. Напомним, что экономическая политика Дональда Трампа, например тарифы на импорт, спровоцировала резкий обвал цен на нефть и торговую войну.

Спад зафиксировали не только эталонные бренды нефти Brent и WTI, но и самый известный сорт российской нефти – Uralas. Однако в России ожидают, что до конца 2025 года цена нефти Urals будет колебаться на уровне 56 долларов за баррель. Это означает, что цены на нефть могут упасть до минимума со времен пандемии.