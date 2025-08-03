Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 547 тысяч баррелей в день уже в сентябре. Такое решение приняли из-за опасений относительно возможных перебоев в поставках российского сырья.

Этот шаг означает отмену самого длинного периода сокращения добычи нефти ОПЕК+ и увеличение добычи для Объединенных Арабских Эмиратов, что составляет около 2,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Euronews.

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Что известно об увеличении добычи нефти?

Восемь стран-членов ОПЕК+ приняли соответствующее решение во время короткой онлайн-встречи на фоне усиления давления Соединенных Штатов на Индию с требованием прекратить закупки российской нефти.

Однако в заявлении после встречи они отметили, что "постепенная отмена дополнительных добровольных корректировок производства может быть приостановленой или отмененой в зависимости от изменения рыночных условий".

А также объяснили, что определенные экономические условия и низкие запасы нефти являются основными причинами решения об увеличении добычи.

Два источника Reuters в ОПЕК+ рассказали, что страны планируют снова встретиться 7 сентября, чтобы обсудить вопрос добычи нефти.

Стоит заметить, что ОПЕК+ в течение нескольких лет сокращала добычу нефти, чтобы поддержать цены на сырье. В 2025 году группа изменила свой курс, стремясь вернуть себе долю рынка частично из-за призывов президента США Дональда Трампа к ОПЕК увеличить добычу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неожиданно сократил срок, который дал Москве для соглашения о завершении войны в Украине, с 50 до 10 – 12 дней. Если Кремль не уступит, США введут вторичные санкции на экспорт российской нефти.

Речь идет о 100% тарифах для покупателей российской нефти, главными из которых являются Индия и Китай. Такой шаг может резко дестабилизировать мировые нефтяные рынки.