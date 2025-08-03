Цей крок означає скасування найдовшого періоду скорочення видобутку нафти ОПЕК+ та збільшення видобутку для Об'єднаних Арабських Еміратів, що становить близько 2,5 мільйона барелів на добу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Euronews.

Дивіться також Індія між Трампом і Путіним: чому Делі не відмовляється від російської нафти

Що відомо про збільшення видобутку нафти?

Вісім країн-членів ОПЕК+ ухвалили відповідне рішення під час короткої онлайн-зустрічі на тлі посилення тиску Сполучених Штатів на Індію з вимогою припинити закупівлі російської нафти.

Проте у заяві після зустрічі вони зазначили, що "поступове скасування додаткових добровільних коригувань виробництва може бути призупинено або скасовано залежно від зміни ринкових умов". А також пояснили, що певні економічні умови та низькі запаси нафти є основними причинами рішення про збільшення видобутку.

Два джерела Reuters в ОПЕК+ розповіли, що країни планують знову зустрітись 7 вересня, щоб обговорити питання видобутку нафти.

Варто зауважити, що ОПЕК+ протягом декількох років скорочувала видобуток нафти, щоб підтримати ціни на сировину. У 2025 році група змінила свій курс, прагнучи повернути собі частку ринку частково через заклики президента США Дональда Трампа до ОПЕК збільшити видобуток.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп несподівано скоротив термін, який дав Москві для угоди про завершення війни в Україні, з 50 до 10 – 12 днів. Якщо Кремль не поступиться, США введуть вторинні санкції на експорт російської нафти.

Мова йде про 100% тарифи для покупців російської нафти, головними з яких є Індія та Китай. Такий крок може різко дестабілізувати світові нафтові ринки.