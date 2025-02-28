Китай импортирует рекордные объемы нефти из Ирана

В феврале зафиксировали увеличение экспорта нефти из Ирана в Китай. Объемы поставок иранской нефти выросли после того, как трейдеры смогли сгладить логистические проблемы, возникшие из-за усиления ограничений со стороны США, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Трейдеры сообщили, что Китай импортировал больше нефти из Ирана благодаря увеличению количества передач с судна на судно. Еще одна причина – это появление альтернативных терминалов приема. Стоит учитывать, что Китай увеличил объемы покупки нефти из Ирана также из-за значительных проблем с поставками российской нефти, которые существуют из-за американских санкций.

Важно! Всего в феврале объемы импорта иранской нефти выросли до 1,74 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель вырос на 86% по сравнению с январем, достигнув пикового уровня с октября, по данным аналитической компании Kpler.

Для понимания, Китай покупает больше всего нефти из Ирана. Большинство грузов с черным золотом получают небольшие независимые нефтеперерабатывающие заводы. Однако в начале недели США ввели санкции против "теневого флота" Ирана. В частности, глава Минфина США Скотт Бессент ранее заявлял, что Вашингтон планирует сократить объемы экспорта иранской нефти до менее чем 10% от текущего уровня.