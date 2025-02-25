США ввели санкции против Ирана

США, которые являются первой экономикой в мире, ввели санкции против "теневого флота" Ирана. Управление по контролю за внешними активами и Государственный департамент США ввели санкционные ограничения против более 30 человек и судов, которые помогали Ирану экспортировать нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфин США.

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Лица и танкеры, которые попали под санкции, были зарегистрированы в разных странах. В частности, в санкционный список попали брокеры из ОАЭ и Гонконга, операторы танкеров и менеджеры из Индии и Китая, глава Национальной иранской нефтяной компании и компании Iranian Oil Terminals.

К теме! Танкеры, против которых США ввели санкции, транспортировали нефть на сотни миллионов долларов. Для понимания, Иран – это один из крупнейших производителей нефти в мире. Среди стран ОПЕК Иран по этому показателю занимает третье место. В январе Иран добывал 3,2 миллиона баррелей нефти в день, пишет Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что продажа нефти Ирана значительно зависит от теневой сети судов, перевозчиков и брокеров. По его словам, средства от экспорта нефти используют для финансирования своей дестабилизирующей деятельности. Бессент отметил, что Вашингтон использует все имеющиеся инструменты, чтобы ударить по всей нефтяной инфраструктуре Ирана.

Интересно! Добавляют, что президент США Дональд Трамп заявил, что стремится свести экспорт нефти из Ирана до нуля.