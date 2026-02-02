Сколько на самом деле стоит 1 год стажа в 2026 году

В Украине разрешено покупать стаж. Благодаря этому можно повлиять на время выхода на заслуженный отдых, а также размер выплаты. В этом году цена стажа изменилась.

Сколько нужно заплатить за год стажа сейчас?

"Цена" стажа зависит от установленной в Украине минимальной зарплаты, сообщает ПФУ.

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине выросла. Сейчас она составляет – 8 647 гривен.

Соответственно меняются и размеры выплат и взносов, которые базируются на этой величине. В частности, с 1 января изменится размер минимального страхового взноса,

– указывает Пенсионный фонд.

Важно! Минимальный страховой взнос – это 22% размера минимальной заработной платы.

Чтобы в страховой стаж зачислили целый месяц, нужно осуществить добровольный взнос. Эта сумма не может быть меньше минимального страхового взноса.

То есть, чтобы в стаж зачислили период необходимо:

для полного месяца стажа, нужно уплатить не менее 22% от 8 647 гривен – 1 902,34 гривны;

а за год придется заплатить не менее – 22 828,08 гривны.

Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

В 2026 году минимумы стажа для выхода на пенсию изменились, сообщает Пенсионный фонд. Сейчас они таковы:

для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум – 33 года стажа;

в 63 года – как минимум 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?