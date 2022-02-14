Валюта стремительно растет: стоит ли украинцам сейчас покупать доллар

Информационный фон о возможном вторжении России в Украину может вызвать панику. И некоторые украинцы задумываются над тем, стоит ли купить доллары на все свои сбережения.

Но на самом деле, такая стратегия может лишь привести к еще большему росту курса. Ведь чем больше людей покупает доллар, тем больше на него спрос, а соответственно и цена. Аналитики в комментарии 24 канала рассказали, чего ждать от курса в ближайшее время и стоит ли скупать доллары.

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Что происходит с долларом

В течение последней недели гривна стремительно укреплялась. НБУ даже сумел выкупить 253 миллиона долларов, ведь предложение американской валюты было в избытке. Однако существенный рост геополитической напряженности начал сказываться уже в пятницу, отмечает Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Понедельник начался очень напряженно. Только за первые 2 часа торгов по продаже и покупке доллара было больше обычного за целый день. Сначала курс гривни резко упал, затем частично восстановился.

В таких условиях прогнозировать какие-либо конкретные курсовые коридоры невозможно. Все зависит от геополитической напряженности и готовности НБУ компенсировать интервенциями дисбаланс между спросом и предложением. Уверенно можно говорить только о сверхвысокой волатильности на торгах в ближайшие дни. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Эксперт отмечает, что это приведет к существенному расширению спреда между курсами купли и продажи .

Вероятное вторжение России приводит к потере инвесторов. По словам Виталия Минько, аналитика Forex Club Libertex, с начала февраля портфель ОВГЗ нерезидентов снизился на 2,5 миллиарда гривен, а в целом с начала года – на 13,6 миллиарда гривен.

Но с другой стороны гривну поддерживают следующие заявления других стран:

Франция предоставит макропомощь в 1,2 миллиарда евро для стабилизации украинской экономики;

правительство Польши приняло решение о безвозмездной передаче Украине военного имущества.

Ждем движения около 28 гривен за доллар. Следим за новостями о переговорах с партнерами и ситуацией на границе, а также публикацией статистики по инфляции в Украине за январь, которая будет рассматриваться основой для следующего шага по усилению кредитно-денежной политики НБУ. Виталий Минько Аналитик Forex Club Libertex

Стоит ли сейчас покупать доллар

Сейчас решающим фактором для курса валют является психологический. По словам Анны Золотько, рынки очень остро реагируют на негативные новости, невзирая на реальные экономические факторы. При этом любое умягчение тональности в новостях может резко изменить курсовой тренд.

Эксперт отмечает, что покупка доллара зависит от цели:

Если это небольшая сумма, которую вы и так скоро планируете потратить, то смысла покупать доллары нет. Напротив из-за высокой волатильности и больших спредов есть шанс потерять деньги, если будете менять доллары назад в гривны.

Скорее всего, покупка нескольких сотен долларов сейчас принесет только убытки. Поскольку валюта будет куплена по завышенному, а продана по заниженному курсу,

– предостерегает Анна Золотько.

Что касается больших сумм, то решение должен принимать каждый человек, учитывая собственное понимание вероятности развития событий по одному или другому сценарию:

Если ситуация успокоится через несколько дней или даже недель, гривна начнет быстро возвращать утраченные позиции. В таких условиях покупать валюту сейчас, когда курс явно слишком разогрет психологическими факторами, не лучшая инвестиционная стратегия.

В противном случае курс доллара под давлением дополнительного спроса из многих источников будет расти.

Окончательное решение обязан принимать человек без помощи других. Но я все же рекомендую по меньшей мере хорошо все обдумать – в кризисных ситуациях, вроде нынешней, обычно зарабатывают только профессионалы, для которых покупка и продажа валюты является работой,

– резюмирует эксперт.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.