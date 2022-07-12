Рынок криптовалют по состоянию на 12 июля 2022 г. вышел на общую капитализацию на уровне 880,93 миллиарда долларов. Об этом сообщает сайт CoinMarketCap . За последние 24 часа этот показатель упал на 3,67%.

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Курс криптовалют на 12 июля

В настоящее время биткойн стоит 19 760 долларов (-815 долларов). В то время как рыночная капитализация монеты достигла отметки в 377,25 миллиарда долларов, информирует CoinDesk .

В то время как вторая по популярности цифровая монета на глобальном уровне – Ethereum – сегодня торгуется по цене на уровне 1065 долларов за штуку (– 156 долларов) . В то же время рыночная капитализация криптовалюты составляет 126,75 миллиарда долларов. Исторические максимумы для этих монет:

Биткойн – 68 990 долларов за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на 57,41% ;

за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на ; Ethereum – 4865 долларов за монету; за аналогичный период цифровая монета подешевела на 71,12%.

На рынке криптовалют довольно важное место занимают и другие цифровые монеты. Актуальные данные по их курсам, согласно CoinDesk :

Dogecoin – 0,06108 доллара за монету, за 24 часа монета упала на 6,24%, рыночная капитализация – 8,26 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета упала на рыночная капитализация – долларов; Cardano – 0,429469 доллара за монету, за 24 часа монета упала в цене на 5,79% , рыночная капитализация – 14,38 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета упала в цене на , рыночная капитализация – долларов; Solana – 33,45 доллара за монету (– 1,99 доллара), рыночная капитализация – 17,54 миллиарда долларов.

Прогнозы и заявления по цифровым деньгам

Специалисты немецкого Deutsche Bank ожидают, что цена биткойна имеет все шансы снова взлететь до 28 тысяч долларов за монету. Причем, вполне возможно, что это произойдет уже к концу 2022 года. По мнению экспертов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg ;

за монету. Причем, вполне возможно, что это произойдет уже к концу 2022 года. По мнению экспертов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg ; Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает криптовалюты. Она публично заявила, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она также призвала мир начать регулировать этот сектор.

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