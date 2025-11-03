Ситуация неоднозначная: что происходит с ценами на нефть сегодня
- Цены на нефть остаются почти неизменными, несмотря на планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в декабре на 137 000 баррелей ежедневно.
- На цены влияют геополитические факторы, санкции США, атаки Украины на российскую инфраструктуру, и рост добычи сырой нефти в США.
Стоимость нефти зависит от совокупности факторов. В частности, играет роль геополитическая ситуация. Также не стоит игнорировать соотношение спроса и предложения. На это, например, значительное влияние имеет уровень добычи, который устанавливает ОПЕК+.
Какие цены на нефть сегодня?
Стоимость нефти также зависит и от производителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.
Сейчас стоимость основных марок установлена такая:
- Brent торгуется по – 64,68 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI по – 60,88 доллара за баррель.
- Российская Urals – 58,43 доллара за баррель.
Что влияет на цену нефти 3 ноября?
Сегодня цены на нефть почти не изменились. Так происходит несмотря на то, что ОПЕК+ планирует увеличивать поставки, сообщает Reuters.
Обратите внимание! Сейчас рынок несколько обременен вероятным избытком предложения. Также беспокойства добавляют слабые данные по производству в Азии.
В воскресенье ОПЕК + договорились об увеличении добычи нефти в декабре. Известно, что объем вырастет на 137 000 баррелей ежедневно. Также организация объявила о приостановлении увеличения добычи в I квартале 2026 года.
Аналитики сохраняют свои прогнозы по ценам на нефть практически неизменными, поскольку рост добычи ОПЕК+ и низкий спрос компенсируют геополитические риски для предложения. Оценки профицита на рынке нефти колеблются от 190 000 до 3 миллионов баррелей в сутки,
– отмечает Reuters.
Также определяющими факторами для цены нефти стали:
- санкции США (в частности, речь идет об ограничениях против "Лукойла" и "Роснефти");
- атаки Украины на российскую инфраструктуру;
- рост добычи сырой нефти в США в августе – до рекордных 13,8 миллиона баррелей в сутки.
Что нужно знать о рынке нефти сейчас?
Санкции заставляют НПЗ Китая отказываться от российской нефти. Дело в том, что теперь ограничения действуют не только на российские компании, а и – покупателей.
В конце октября стало известно, что Россия резко сократила экспорт нефтепродуктов морем до 1,89 миллиона баррелей в сутки. Такого не было, начиная с 2022 года.
Теневой флот России продолжает действовать. Именно он позволяет Кремлю обходить санкции. Недавно стало известно, что Москва, чтобы совершать свою деятельность "в тени" создала масштабную коррупционную схему в Греции.