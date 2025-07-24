Цены на лом в Украине: обновленные тарифы на цветные и черные металлы

Цены на металлолом в Украине формируются под влиянием различных экономических факторов и постоянно меняются. В настоящее время в Украине фиксируется снижение стоимости как черного, так и цветного металлолома.

Что происходит на рынке лома?

Рынок металлолома в 2025 году находится под давлением из-за нестабильной макроэкономической ситуации. Экономическая неопределенность негативно влияет на настроения участников рынка и формирует неблагоприятную среду в отрасли, пишет 24 Канал со ссылкой на отчет World Mirror.

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В Европе наблюдаются сложности с поставками металлолома. В частности, в Великобритании ряд предприятий, занимающихся дроблением лома, работают примерно на 60% от своей мощности.

Важно! Цены на стальной прокат во многих регионах Европы остаются под давлением, что затрудняет восстановление спроса на лом.

В Турции давление на отпускные цены усилилось из-за заметного ослабления американского доллара относительно евро.

В Соединенных Штатах в апреле и мае цены на лом снизились на 40 долларов за тонну, однако уже в июне и июле ситуация стабилизировалась благодаря договоренностям между поставщиками и производителями.

Примечательно! Стальная отрасль США поддерживается путем импортных пошлин, но ключевым ограничивающим фактором остается слабый внутренний спрос.

На азиатском рынке переработанного лома давление оказывает активный экспорт стали из Китая. Южнокорейские металлургические предприятия временно приостанавливают производство из-за переизбытка дешевого предложения.

Сколько стоит металлолом черных и цветных металлов в Украине

Цена металлолома в Украине зависит от нескольких факторов:

тип металла – черный, цветной, нержавеющая сталь и т.д;

состояние сырья – степень загрязнения, наличие ржавчины, размер обломков;

объем партии – большие объемы обычно принимают по более высоким ценам;

тарифы пунктов приема – могут отличаться даже в пределах одного города.

Средние цены на лом в Украине: