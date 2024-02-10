Доллар вернулся к падению: что происходит на рынке валют
Доллар завершает неделю, зафиксировав падение. Монетарная политика центробанка США остается в центре внимания. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.
Ключевые изменения на рынке валют за 9 февраля
Во время торгов в пятницу, 9 февраля, Индекс доллара США торговался на уровне 104,08. Этот показатель зафиксировал спад на 0,08%. При этом диапазон колебания составляет от 103,95 до 104,26, по данным Yahoo!Finance.
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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что влияет на доллар США
В пятницу доллар США торговался в достаточно узком диапазоне и завершил торговую сессию с незначительным спадом. Дело в том, что рынок отверг последние данные по ежемесячной потребительской инфляции, которая в декабре продемонстрировала меньший рост, чем прогнозировали, пишет CNBC.
Данные по потребительской инфляции в январе ожидают на следующей неделе. В то же время Федеральная резервная система США не спешит снижать ключевую ставку. Некоторые из чиновников на этой неделе заявили, что они стремятся получить больше доказательств, что инфляция и в дальнейшем будет падать, информирует Reuters.Трейдинг – це один із найефективніших варіантів для заробітку онлайн. Опанувати всі тонкощі й нюанси допоможуть експерти Forex Club. Тож не втрачайте час та починайте нове життя все зараз!