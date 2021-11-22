Стоимость черного золота обвалилась до минимума за 7 недель: что происходит на рынке

Новая неделя началась для рынка нефти с падения. На сколько подешевело черное золото и почему так произошло – читайте дальше.

Стоимость нефти продолжила отрицательную динамику из-за вероятности избытка предложения на рынке. Дело в том, что Япония заявила о возможности использования стратегических резервов чёрного золота.

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Цены на нефть упали до минимума за 7 недель

Нефть марки Brent потеряла 57 центов или 0,72% до 78,32 доллара за баррель. В то время как стоимость черного золота West Texas Intermediate (WTI) упала на 39 центов или 0,51% до 75,55 доллара за баррель. Цены на нефть WTI и Brent опустились до самого низкого уровня с начала октября в начале сессии. В пятницу стоимость нефти на рынке потеряла около 3%.

Согласно данным Bloomberg, актуальная стоимость нефти составляет:

WTI – 76,62 доллара за баррель;

за баррель; Brent – 79,55 доллара за баррель.

Размышления Японии

Премьер-министр Японии Кисида Фумио в субботу заявил, что готов противостоять росту цен на нефть. Японский политик дал этот сигнал после запроса США по использованию сырья из стратегических резервов. Действующее законодательство Японии разрешает использование стратегического резерва только при двух условиях:

ограниченное предложение

стихийное бедствие.

Мы рассматриваем то, что мы можем сделать с юридической точки зрения исходя из того, что Япония будет координировать свою деятельность с США и другими заинтересованными государствами,

– заявил премьер-министр Кисида Фумио.

Стратегические запасы нефти Японии, принадлежащие как государственному, так и частному секторам, превышают необходимый минимум, указанный в законе. Японские власти изучают опцию продаж избытка резервной нефти, говорится в материале издания Aljazeera. Кроме США и Японии, резервную нефть также может использовать и Китай.

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Фактор пандемии в Европе

С другой стороны, растут опасения относительно того, что восстановление мер, необходимых для сдерживания распространения коронавируса, – угроза спросу на нефть. В частности, в минувшую пятницу Германия сообщила, что в стране может возникнуть необходимость снова перейти к полному карантину, после того, как Австрия заявила, что возобновит строгие меры по борьбе с ростом заболеваемости. В Ирландии и Нидерландах люди получили инструкции перейти на удаленную работу по возможности.