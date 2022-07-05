Нефть ощутимо падает в цене: стоимость Brent и WTI 5 июля

Есть все рыночные условия, чтобы цены на нефть росли. Но опасения инвесторов относительно возможной глобальной рецессии немного сдерживают ценовое ралли и наоборот способствуют падению цен.

Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent во вторник, 5 июля, стоят 110,03 доллара за баррель. С открытия рынка сегодня нефть подешевела на 1,60 доллара (– 1,43%), по данным Finance!Yahoo.

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В то же время фьючерсы на нефть американской марки WTI остановились на уровне 105,91 доллара за баррель. С начала торговой сессии эта марка упала в цене на 2,52 доллара (-2,32%).

Почему нефть дешевеет

На самом деле все условия, что нефть дорожала, поскольку спрос преобладает предложение. Страны ОПЕК добывают недостаточно нефти. В июне добыча 10 стран-членов упала на 100 тысяч баррелей в сутки, а должна была наоборот вырасти – на 275 тысяч баррелей, сообщает Reuters.

Также рынок ожидает, что через полгода Европа откажется почти от всей российской нефти, поэтому спрос на нефть из других стран среди европейских покупателей вырастет.

Однако ограниченное предложение, а значит и рост цен на нефть, сдерживает опасения по поводу глобальной рецессии.

Что будет с нефтью

Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может вырасти до 140 долларов за баррель. В банке признают, что в случае рецессии цены наоборот должны упасть, но мировая экономика еще не зашла в состояние рецессии, поэтому цены будут расти.

за баррель. В банке признают, что в случае рецессии цены наоборот должны упасть, но мировая экономика еще не зашла в состояние рецессии, поэтому цены будут расти. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев, при условии, что не будет рецессии.

ОПЕК ожидает, что спрос на нефть вырастет по итогам 2022 года. Потребление составит 100,29 миллиона баррелей в сутки. А это даже больше, чем было до пандемии коронавируса в 2019 году.

Интересно, что сейчас страны G7 рассматривают вариант снизить стоимость российской нефти вдвое, чтобы Запад в дальнейшем мог ее покупать, а Россия взамен получала куда меньшие доходы от экспорта своих энергоносителей. Механизм действия такой: Мероприятие будет отказывать России в услугах по транспортировке нефти, если цена будет выше предельной.

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