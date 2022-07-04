Нефть дешевеет из-за возможной глобальной рецессии: цена Brent и WTI 4 июля

Нефть дешевеет из-за вероятной перспективы глобальной рецессии. Даже ограниченное предложение энергоресурса и снижение добычи ОПЕК не поднимает цену.

Также на цену нефти влияют беспорядки в Ливии и санкции стран Запада против России из-за агрессии против Украины.

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Сколько стоит нефть

Нефть марки Brent в понедельник, 4 июля стоит 110,95 доллара за баррель. За торговую сессию она подешевела на 68 центов (-0,61%), по данным Finance! Yahoo.

Нефть американской марки WTI остановилась на уровне 107,7 доллара за баррель. За последний торговый день эта марка упала в цене на 73 цента (-0,67%).

Почему нефть дешевеет

С одной стороны, на рынке есть все условия для того, чтобы цена росла:

Члены ОПЕК добывают меньше, чем должны. Так, 10 стран в июне снизили добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, в то время как должны были увеличить примерно на 275 тысяч баррелей, сообщает Reuters.

Подогревающая проблему ситуация в Ливии – из-за эскалации беспорядков в стране экспорт нефти там упал до 409 тысяч баррелей в сутки. А это на 865 тысяч баррелей меньше обычного.

Однако ограниченное предложение, а значит и рост цен на нефть, сдерживает опасения по поводу глобальной рецессии.

Что будет с нефтью

Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может вырасти до 140 долларов за баррель. В банке признают, что в случае рецессии цены наоборот должны упасть, но мировая экономика еще не зашла в состояние рецессии, поэтому цены будут расти.

за баррель. В банке признают, что в случае рецессии цены наоборот должны упасть, но мировая экономика еще не зашла в состояние рецессии, поэтому цены будут расти. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев, при условии, что не будет рецессии.

ОПЕК ожидает, что спрос на нефть вырастет по итогам 2022 года. Потребление составит 100,29 миллиона баррелей в сутки. А это даже больше, чем было до пандемии коронавируса в 2019 году.

Интересно, что сейчас страны G7 рассматривают вариант снизить стоимость российской нефти вдвое, чтобы Запад в дальнейшем мог ее покупать, а Россия взамен получала куда меньшие доходы от экспорта своих энергоносителей. Механизм действия такой: Запад будет отказывать России в услугах по транспортировке нефти, если цена будет выше предельной.

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