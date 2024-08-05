Минус 14%: стоимость биткойна упала ниже 50 тысяч долларов

Из-за неприятия риска на мировых рынках криптовалюты понесли потери. Стоимость биткоина упала более чем на 18%, а эфир рекордно обесценился с 2021 года.

Стоимость биткойна

Сегодня утром биткойн потерпел значительное падение до 50 900 долларов, что стало самым низким показателем с момента краха биржи FTX. Эфир потерял более 20% своей стоимости, прежде чем немного восстановиться до 2 286 долларов. Большинство основных криптовалют также сообщили о потерях, что свидетельствует о более широкой тенденции на рынке.

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Криптовалюты подверглись значительному падению, что совпало с глобальной распродажей на фондовых рынках. Этот спад в значительной степени связан с растущим беспокойством относительно экономических перспектив и скептицизмом относительно обоснованности значительных инвестиций в ИИ. Кроме того, эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке способствует повышению осторожности инвесторов.

Биржевые фонды США, торгующие биткойном, пережили самый большой отток средств за последние три месяца, 2 августа.

Вероятно цифровые активы пострадали из-за торговли иеной и повышения процентных ставок в Японии. После рекордной отметки в 73 798 долларов в марте, биткойн подвергся влиянию множества факторов, в частности:

политическая нестабильность в США;

возможная продажа конфискованных правительствами биткойнов.

Шон Фаррелл с Fundstrat Global Advisors LLC отметил, что перспектива менее жесткой денежно-кредитной политики благоприятна для криптовалют. А за последние сутки было ликвидировано около 790 миллионов долларов бычьих криптовалютных позиций.

Стоимость биткойна за год выросла на 16%, золота – на 8%, а глобальные акции – на 8%.