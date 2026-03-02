Если нет стажа, какая будет пенсия в 2026 году

Стаж влияет на размер пенсии. Также этот показатель определяет в каком возрасте человек может уйти на заслуженный отдых. В 2026 году требования к стажу несколько изменились.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?

Минимум стажа, который нужно приобрести, зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Какое минимальное количество нужно приобрести, чтобы выйти на пенсию в 2026:

для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее – 33 года стажа;

в 63 года минимум составляет – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Какую выплату можно получить, если не имеешь достаточно стажа?

Бывают случаи, когда человек не успел приобрести достаточно стажа. В таком случае он имеет право на специальную помощь.

Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность и с учетом доплаты не может быть меньше 100% указанного прожиточного минимума,

– сообщает Кабмин.

В 2026 размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц вырос. Он теперь составляет – 2 595 гривны, сообщает ПФУ.

В то же время нужно понимать, что социальная пенсия предоставляется, если:

лицо достигло 65 лет;

не имеет определенного минимального количества стажа для выхода на пенсию по возрасту (сейчас 15 лет);

не работает.

Что важно знать украинцам о стаже?