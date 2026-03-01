Как выросла минимальная пенсия после 65 лет?

Проведение индексации пересмотрены минимальные гарантии для старших возрастных групп. Перерасчет касается прежде всего пенсионеров от 65 лет и старше, для которых законодательством предусмотрены отдельные "возрастные пороги" минимального обеспечения, пишет издание "На пенсии".

Для неработающих лиц в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем, а это не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, минимальная пенсия установлена на уровне 4 213 гривен.

Важно! До индексации этот показатель был ниже на 455 гривен.

Такой же гарантированный минимум получают граждане после 80 лет при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин. Вместе с этим:

для лиц до 70 лет с полным стажем минимальный размер выплаты повышен до 3 725 гривен (+402 гривны), а для тех, кто не имеет полного стажа, до 3 406 гривен (+ 368 гривен).

для пенсионеров в возрасте после 70 лет с полным стажем теперь получают не менее 4 050 гривен вместо 3 613 гривен, что означает прирост на 437 гривен.

Отдельно также осовремениваются минимальные гарантии для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий. Для них применяются специальные повышенные стандарты.

Что известно о нынешней индексации пенсий в этом году?

Стоит учитывать, что индексация 2026 года проводится по коэффициенту 12,1%, что несколько превышает прошлогодний показатель 11,5%, рассказали в Пенсионном фонде. Кроме того, увеличен максимальный размер возможной доплаты до 2 595 гривен.

В то же время пенсии, установлены на уровне прожиточного минимума или на максимальном предельном уровне (10 прожиточных минимумов), повторному перерасчету не подлежат, поскольку были скорректированы еще с 1 января после повышения социального стандарта.

Индексируют ли пенсию работающим пенсионерам?