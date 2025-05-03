Чем отличаются "старые" и "новые" доллары и почему это важно

Украинцы часто беспокоятся, примут ли в банках или обменниках старые версии долларов США. Из-за этого многие предпочитают хранить наличные именно в обновленных купюрах.

Какие доллары "старые", а какие "новые"

В быту доллары в Украине часто разделяют на "старые" и "новые" или на "белые" и "синие", в зависимости от дизайна и цветовых оттенков, передает 24 Канал.

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"Старыми" считаются купюры, выпущенные еще в 1996 году, тогда как "новыми" – те, что имеют современные защитные элементы и вышли позже.

Поскольку старые банкноты имеют менее надежные признаки защиты, в некоторых банках или обменных пунктах могут возникать трудности с их проверкой и приемом.

К "новым" долларов относятся те купюры, которые Федеральная резервная система США обновляла в течение последних 20 лет, добавляя современные элементы защиты. Новый дизайн получили почти все основные номиналы:

5 долларов – образец 2008 года;

10 долларов – 2006 года;

20 долларов – 2003 года;

50 долларов – 2004 год;

100 долларов – 2013 года.

Интересно! Из всех банкнот США дизайн никогда не меняли только у купюр номиналом 1 и 2 доллара – они остаются в классическом виде уже более века.