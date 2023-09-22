Германии не избежать критики
Энергетические связи Германии и России все еще крепки. Компания Securing Energy for Europe GmbH, поддерживаемая налогоплательщиками, возобновила с Россией торговлю сжиженным газом.
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Следовательно, груз со сжиженным газом будет направляться в Индию, но в любом случае Германия нарушила обещание больше не работать с российским газом.
Это противоречит практически всему, что немецкое правительство говорило на эту тему в прошлом,
– сказал Кристиан Лейе, член парламента от оппозиционной группы "Левая партия".
Европа увеличивает импорт СПГ
Европейский союз стал все больше полагаться на торговлю СПГ. Все из-за того, что Россия ограничила поставки трубопроводного газа. Следовательно, некоторые европейские страны фактически увеличили импорт российского сжиженного газа. Это объясняют тем, что регион якобы обновляет энергетическую инфраструктуру.