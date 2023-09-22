Германии не избежать критики

Энергетические связи Германии и России все еще крепки. Компания Securing Energy for Europe GmbH, поддерживаемая налогоплательщиками, возобновила с Россией торговлю сжиженным газом.

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Обратите внимание! Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) – это бывшее подразделение российского "Газпрома", которое после энергетического кризиса в Европе национализировали. Эта компания планирует со следующего месяца скачивать российский СПГ, произведенный на Ямальском заводе Сибири.

Следовательно, груз со сжиженным газом будет направляться в Индию, но в любом случае Германия нарушила обещание больше не работать с российским газом.

Это противоречит практически всему, что немецкое правительство говорило на эту тему в прошлом,

– сказал Кристиан Лейе, член парламента от оппозиционной группы "Левая партия".

Европа увеличивает импорт СПГ

Европейский союз стал все больше полагаться на торговлю СПГ. Все из-за того, что Россия ограничила поставки трубопроводного газа. Следовательно, некоторые европейские страны фактически увеличили импорт российского сжиженного газа. Это объясняют тем, что регион якобы обновляет энергетическую инфраструктуру.

Любопытно! Германия выступает против закупки СПГ из России, но все еще не запрещает этого делать. Компании уже проинформированы Берлином, что будут приниматься ответные меры по исключению закупок российского СПГ.