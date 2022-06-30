Пока обычные украинцы не увидели существенных изменений. Однако в НБУ уверяют, что вслед за учетной ставкой постепенно возрастут и ставки по депозитам, а влияние на кредитные ставки не будет критическим для заемщиков.

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Влияние учетной ставки на депозиты

В НБУ объясняют, что банки сами будут заинтересованы повышать депозитные ставки, чтобы привлечь больше денежной массы. Ведь вместе с учетной ставкой для банков поднимутся ставки по депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования НБУ.

Более дорогие кредиты рефинансирования – стимул начать их замещение депозитами. В то же время растет и конкуренция, что побуждает банки предлагать более дорогие депозиты вкладчикам,

– отмечают в НБУ.

Что будет с кредитами

В то же время регулятор уверяет, что существенного влияния на кредитную ставку – не будет:

Во-первых, банки самостоятельно определяют стоимость кредитов, ориентируясь на фактическую стоимость фондирования. А она существенно ниже, чем учетная ставка – около 4% годовых в гривне. Этот процент может возрасти по мере того, как банки поднимают депозитные ставки, но несущественно.

Во-вторых, государство пытается поддержать бизнес в условиях войны, финансируя программы, например "Дешевые кредиты 5-7-9%". Для бизнес-клиентов – ставки фиксированы. Что касается обычных потребителей, то для них ставку определяет не учетная ставка, а соотношение предложения и спроса, который сейчас достаточно ограничен.

В-третьих, банки между собой конкурируют за качественных заемщиков. Это будет сдерживать их от повышения кредитных ставок.

В результате повышения НБУ учетной ставки депозиты в гривне станут более привлекательным инструментом сбережений для граждан, а кредитование будет развиваться и дальше, но с учетом реалий военного времени,

– резюмируют в НБУ.

Напомним, что НБУ 3 июня резко увеличил учетную ставку с 10% сразу до 25%. Этим решением регулятор стремился оживить интерес к гривневым активам, снизить давление на международные резервы и сдержать инфляцию, которая в мае уже достигла 18% в годовом измерении.

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