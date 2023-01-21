Не только нефть: на российские нефтепродукты также установят новые предельные цены

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо встретился со своими коллегами по коалиции стран 20 января. Вместе политики обсудили ограничение цен на российские нефтепродукты.

На повестке дня были не только уже введенные ограничения, но и будущие санкции в отношении страны-агрессорки. Встреча заместителей министров финансов продемонстрировала единство коалиции стран в готовности привлечь Россию к ответственности за свои преступления.

Обратите внимание Нефть пересекла важный ценовой уровень благодаря фактору, который всегда влияет на рынок

Ограничение цен на российские нефтепродукты имеет две главные цели

Уолли Адейемо и другие заместители министров финансов пришли к совместному решению по российским нефтепродуктам. Они согласились установить сразу две граничные цены на них.

Одна будет относиться к продуктам, которые продают с прибавкой к цене на сырую нефть – дизельного горючего или газойля. В то же время вторая – продуктов, которые стоят ниже стоимости нефти, например мазута.

На встрече также выделили две основные цели установление предельных цен – ограничить доходы России от экспорта нефти, а также стабилизировать мировые поставки энергоресурсов. Заметим, что пересмотреть цены должны уже в марте.

Это позволит Коалиции учесть события на мировых рынках после внедрения лимитов рафинированной продукции, а также позволит коалиции быть проинформированы о результатах технического осмотра ЕС о предельной цене на нефть,

– отметили в министерстве.

К слову, цены на нефть продолжают расти. В частности, по данным иностранных СМИ, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях: