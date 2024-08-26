США против российских банков за рубежом: как Вашингтон будет наказывать за сотрудничество с Москвой

США усиливают давление на страны, которые могут сотрудничать с Россией в банковском секторе. Более того, официальный Вашингтон уже предупредил такие государства о вторичных санкциях.

США против российских банков

США предупредили страны, которые до сих пор сотрудничают с Россией, по открытию филиалов российских банков. Речь идет о том, что американские власти могут ввести вторичные санкции против государств, которые позволят российским кредиторам открывать филиалы для финансирования поставок товаров, что поддерживают военно-промышленный комплекс России.

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Об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адеем. По его словам, это нужно для усложнения процесса обхода санкций для России. В том числе речь идет об оплате товаров двойного назначения, которые дальше используют для производства оружия.

К теме! В декабре 2023 года Белый дом издал указ, согласно которому иностранные финансовые учреждения предупреждают о риске введения против них вторичных санкций, если они осуществляют или способствуют проведению транзакций, что связаны с военно-промышленным комплексом России.

Американский чиновник добавил, что после того, как мощные банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах отказались от сотрудничества с российскими контрагентами, США сфокусировали свое внимание на меньшие банки в других странах. В частности, китайские банки начали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях. Ведь с начала 2023 года кредиторы в стране ужесточают требования к российским клиентам.

Он также отметил, что большинство крупных кредиторов отступили из-за опасений относительно санкционных ограничений, поскольку эти учреждения гораздо активнее работают с США, Великобританией, Евросоюзом, чем Россией. В результате, по словам, Уолли Адеем, они не хотят терять доступ к доллару, евро и фунта.