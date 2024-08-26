США проти російських банків

США попередили країни, які досі співпрацюють з Росією, щодо відкриття філій російських банків. Йдеться про те, що американська влада може запровадити вторинні санкції проти держав, які дозволять російським кредиторам відкривати філії для фінансування постачання товарів, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

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Про це повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо. За його словами, це потрібно для ускладнення процесу обходу санкцій для Росії. В тому числі йдеться про оплату товарів подвійного призначення, які далі використовують для виробництва зброї.

До теми! У грудні 2023 року Білий дім видав указ, згідно з яким іноземні фінансові установи попереджають про ризик запровадження проти них вторинних санкцій, якщо вони здійснюють або сприяють проведенню транзакцій, які пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії.

Американський чиновник додав, що після того, як потужні банки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах відмовилися від співпраці з російськими контрагентами, США сфокусували свою увагу на менші банки в інших країнах. Зокрема, китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях. Адже з початку 2023 року кредитори в країні посилюють вимоги до російських клієнтів.

Він також наголосив, що більшість великих кредиторів відступили через побоювання щодо санкційних обмежень, оскільки ці установи набагато активніше працюють з США, Великою Британією, Євросоюзом, ніж Росією. У результаті, за словами, Воллі Адеємо, вони не хочуть втрачати доступ до долара, євро та фунта.