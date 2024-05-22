В G20 предложили глобальный налог на богатство миллиардеров: почему США против

Бразилия, которая сейчас возглавляет G20, предложила создать новый подход к налогообложению сверхбогатых людей. Однако США, скорее всего, выступят против этой идеи.

В частности, Бразилия призывает создать такую систему, которая заставит богачей платить больше налогов, а не избегать их путем декларирования доходов в оффшорах.

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Новый план для налогообложения богачей

Наряду с министрами финансов Бразилии и Франции, чиновники из Испании, Германии и Южной Африки обсуждали план, согласно которому миллиардеры должны ежегодно платить налоги в размере не менее 2% от их общего состояния.

Главный замысел заключается в том, чтобы страны могли получать больше налогов. Еще одна цель – уменьшение разрыва в доходах, который стремительно вырос за последнее десятилетие. В общем добавляют, что новый план является определенным "повторением" минимального корпоративного налога, который одобрили страны G20 в 2021 году.

Реакция США

, что об усилении проблемы неравенства доходов предупреждали как в МВФ , так и в ООН. Тогда выделяли последствия пандемии коронавируса для мира, а также прогнозировали потенциальные тренды в обществе и предлагали план действий для решения этой проблемы.

В конце этой недели руководительница Минфина США Джанет Йеллен планирует провести встречу со своими коллегами из стран G7, где они будут обсуждать налоговый вопрос.

Сообщают, что Йеллен не будет поддерживать инициативу Бразилии. Мол, это не то, под чем могут подписаться США. По словам чиновницы, в США верят в прогрессивное налогообложение, тогда как они не готовы поддержать создание и внедрение "какого-то общего глобального механизма налогообложения миллиардеров с перераспределением доходов".