Международный валютный фонд обеспокоен ситуацией с неравенством в мире. МВФ даже прогнозирует рост протестных настроений в этом фоне. На чем стоит сфокусировать внимание для того, чтобы побороть опасную тенденцию – читайте дальше

Международный валютный фонд волнует вопрос новой волны социального неравенства. Пандемия коронавируса играет в этом процессе ключевую роль.

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Опасная тенденция

В МВФ предупреждают, что результатом этого "тренда" могут стать:

социальные волнения,

поляризация,

подрыв доверия к власти.

Мировое сообщество столкнулась с новыми вызовами в борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями. Вышеуказанные факторы затрудняют процесс создания разумной экономической политики и создают риски для макроэкономической стабильности и функционирования общества.

Шанс для каждого

По данным МВФ, в течение трех последних десятилетий в мире все больше растет неравенство доходов. Особенно это касается развитых государств и стран, которые развиваются.

В 2020 году 95 миллионов человек оказались за чертой бедности. Пандемия COVID-19 ослабляет государственные бюджеты, поэтому многим странам необходимо будет получить дополнительные доходы и тратить эти средства более эффективно.

Международный валютный фонд акцентирует на том, что "власть должна дать шанс каждому".

В мире растет социальное неравенство / Фото unsplash

План для действий

Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что Фонд ожидает экономического восстановления после прошлогоднего падения. Однако, страны будут восстанавливаться "с различными скоростями", поскольку экономическая ситуация является весьма различной.

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Международный валютный фонд сформировал политикам ряд советов, необходимых для предупреждения более высокого уровня социального неравенства:

реформирования налоговой политики,

укрепление системы социальной защиты (образование и здравоохранение).

Все эти реформы – удовольствие далеко не из дешевых. В МВФ заявили, что страны, которые развиваются должны потратить 3 триллиона доларов на обеспечения базовых услуг . Речь идет о 121 стране .