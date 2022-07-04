США внесли 5 компаний из Китая в черный список: что произошло и реакция Пекина

США – один из флагманов поддержки Украины после полномасштабного нападения России. Официальный Вашингтон уже ввел многочисленные санкции против агрессора. Недавно, в связи с этим, американцы обратили внимание на несколько китайских компаний.

США обвинили 5 китайских компаний в нарушении санкций, введенных против России и сотрудничества с государством-агрессором в военной сфере. В ответ США решили действовать и заблокировать доступ для этих фирм к американским технологиям, сообщает Министерство торговли.

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США внесли в черный список 5 китайских компаний

После полномасштабного военного вторжения России в Украину США ввели широкий спектр санкций против государства-агрессора. В том числе речь идет о запрещении экспорта определенных высокотехнологичных продуктов. К примеру, высокотехнологичных полупроводников. Это касается как России, так и Белоруссии.

Добавление китайских компаний в список на запрет на экспорт, демонстрирующий, что официальный Вашингтон готов пойти на усиление напряжения с Китаем из-за связей с Москвой и требовать соблюдения санкционной политики. В этот список попали:

Connec Electronic;

King Pai Technology;

Sinno Electronics;

Winninc Electronic;

World Jetta Logistics.

В Министерстве торговли США заявили, что вышеперечисленные фирмы продолжают оказывать поддержку военной и оборонно-промышленной базе России, а эти действия противоречат интересам национальной безопасности США и их международной политике.

В США подчеркнули, что они и их союзники и партнеры, и в дальнейшем будут отказывать российским военным в доступе к технологиям и предметам, необходимым для совершения зверств. – независимо от источника и места их расположения.

Реакция Китая

В то же время в американском ведомстве не объяснили конкретный характер нарушений и не выдвинули обвинения против правительства Китая относительнонарушения санкций США против России.

В Поднебесной ожидаемо выступили против внесения китайских компаний в черный список США и заявили о намерении принимать необходимые меры для защиты своих компаний. Речь идет в заявлении Министерства торговли Китая.

В Китае выразили надежду, что США откажутся от этого шага и прекратят преследовать фирмы из Поднебесной, пишет Reuters.