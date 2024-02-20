Согласно официальным данным, в 2023 году Китай получил наименьший объем прямых иностранных инвестиций с начала 1990-х. Вторая по величине экономика мира крайне сложно восстанавливается после пандемии коронавируса, а инвесторы ищут более прибыльные активы.

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Китай теряет иностранные инвестиции

Всего в 2023 году в Китай поступило примерно 33 миллиарда долларов в формате прямых инвестиций, что является показателем поступления иностранного капитала в страну. По сравнению с предыдущим годом этот индикатор обвалился на 82%, а также достиг самого низкого уровня с 1993 года.

Эта информация появилась на фоне ряда сложных вызовов для Китая. Стоит выделить следующие:

Стагнация экономики, с которой пытается бороться Пекин;

Кризис на рынке недвижимости;

Слабый внутренний спрос;

Низкий уровень доверия среди инвесторов.

К спаду объемов иностранных инвестиций в Китай также привела геополитическая неопределенность. Еще один фактор влияния – более высокие процентные ставки на других рынках. Поэтому иностранные компании выводили деньги из Китая, чтобы получить более высокий уровень доходности.

По расчетам Financial Times с использованием данных Министерства торговли Китая, прямые иностранные инвестиции упали на 34% до 72,8 миллиарда долларов (10 миллиардов долларов) в годовом исчислении по состоянию на сентябрь. Это самый большой спад с 2014 года, когда эти данные стали доступными.