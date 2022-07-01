Впервые в истории США доставили за месяц больше газа в Европу, чем Россия

По результатам июня этого года США доставили больше газа в страны ЕС, чем Россия. Такие данные привел директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол.

"Недавнее резкое сокращение Россией объемов поставок природного газа в ЕС означает, что этот месяц стал первым в истории, когда Евросоюз импортировал больше газа в сжиженном состоянии из Соединенных Штатов, чем по трубам из России", – говорится в сообщении.

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Он также подчеркнул, что уменьшение российского предложения параллельно заставляет ЕС сбавлять спрос на газ, чтобы подготовиться к зиме.

Объемы поставок природного газа из России и США в Европу / Инфографика Международного энергетического агентства

Газовый шантаж России

В США, после введения мощных ограничений в отношении России, начали добывать больше сырой нефти. За прошедшую неделю впервые за постпандемийный период добыча достигла уровня 12,1 миллиона баррелей за сутки. Такие данные постепенно приближают США к объемам добычи, которые были до пандемии.

Напомним, Россия заставляет шантажом платить "недружественные страны" за газ рублями, что совершенно противоречит ранее подписанным договорам, поскольку там четко прописан евро как валюта. Тем, кто отказывается – прекращает поставки голубого топлива.

Некоторые страны принципиально отказываются открывать счета в рублях: Болгария, Польша, Нидерланды, Дания. Но, к сожалению, ряд компаний таки подвергся российскому шантажу и открыл счета в рублях. К примеру, такой счет есть у итальянской компании. Также компании из Германии, Франции, Венгрии, Чехии, Словакии, Словении продолжают получать российский газ. Вероятно, и у них есть такие счета.

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