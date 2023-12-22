В связи с военным положением: Сбербанк продлил срок действия банковских карт

Сбербанк решил продлить срок действия для платежных карт украинцев. Это касается всех, в том числе и ВПЛ.

До когда продлили срок действия

Ощадбанк продлил действие платежных карт до 31 марта 2024 года.

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Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Сбербанка для ее получения в удобное для вас время,

– говорится в заявлении банка.

Таким образом холки, у которых истек срок годности, и дальше продолжат работать. Ими можно будет рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и осуществлять другие финансовые операции.

Mastercard расширит возможности пополнения карты на кассах

Сбербанк уже продлевал срок действия своих карт ранее. В августе он разрешил украинцам не перевыпускать карту до конца 2023 года.

Директор по развитию коммерции Mastercard в Украине Валерий Новиков рассказал, что компания планирует начать сотрудничество с WOG, а через несколько дней и с другой АЗС. Это будет происходить с интеграцией действия.

Валерий Новиков Директор по развитию коммерции Mastercard в Украине Мы не интегрируем в действие торговые точки. То есть, это не WOG проинтегрировался в Действие, а мы проинтегрировали сам сервис вместе с компанией iPay, и по состоянию на сегодняшний день мы просто будем подключать новых торговцев, регистрировать их в Национальном банке в качестве агентов банка с приемом наличных денег для дальнейшего перечисления.

Украинцам будут доступны две опции – разовое пополнение карты в кассе до 5 тысяч гривен и пополнение до 35 тысяч гривен. Сделать это можно в: