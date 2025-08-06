Разница удивит: сколько стоит бензин и дизельное топливо в Украине, США и ЕС
- Цены на топливо в Украине могут вырасти в 2026–2027 годах из-за запланированного повышения акцизов и других факторов.
- В Украине в августе 2025 года бензин стоит 58,83 гривны за литр, а дизель – 55,76 гривны.
Сейчас цены на топливо практически во всем мире достаточно нестабильны. На них влияют военные конфликты, политическая нестабильность, пошлины и другие факторы, которые могут угрожать надежности поставок нефти.
Что происходит с ценами на топливо в Украине?
Несмотря на относительную стабильность на топливном рынке Украины, некоторые специалисты предупреждают о возможном повышении цен. Рост стоимости топлива может начаться в 2026–2027 годах на фоне запланированного повышения акцизов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев 24".
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Среди других факторов, которые могут повлиять на цены, по мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, – подорожание нефти на мировом рынке, реакция украинских автозаправочных станций на такие колебания, а также бездействие Антимонопольного комитета.
Эксперт отметил, что во время конфликта между Израилем и Ираном стоимость бензина на украинских АЗС выросла в среднем на 3-5 гривен за литр, и так и не вернулась к предыдущим значениям.
Это проблема, потому что Антимонопольный комитет никаким образом не отреагировал. То есть проверок не было проведено. Я бы понял, если бы стоимость нефти оставалась бы высокой, но ничего особо не изменилось, а потребители должны дальше платить более высокую цену за нефтепродукты,
– отметил эксперт.
Сколько стоит топливо в Украине, ЕС и США?
Для сравнения цен мы использовали бензин марки "Евро 95", который продается на АЗС Украины и стран ЕС и его американский аналог – бензин Mid-Grade, а также дизельное топливо.
Сравнение цены за 1 литр бензина в Украине, ЕС и США:
- Украина – 58,83 гривны (1,41 доллара)
- Франция – 1,67 евро (1,90 доллара)
- Германия – 1,66 евро (1,89 доллара)
- Польша – 1,38 евро (1,58 доллара)
- США – 0,86 доллара.
Сравнение цены за 1 литр дизельного топлива в Украине, ЕС и США:
- Украина – 55,76 гривны (1,32 доллара)
- Франция – 1,64 евро (1,87 доллара)
- Германия – 1,61 евро (1,84 доллара)
- Польша – 1,42 евро (1,62 доллара)
- США – 0,91 доллара.