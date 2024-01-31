Рост спроса на золото: как на это повлиял Центробанк
Источник:Блумберг
Спрос на золото растет. Несмотря на увеличение цены на этот металл, финансовые учреждения, банки и отдельные лица активно его покупают.
Как вырос спрос на золото
Согласно подсчетам Всемирного совета по золоту, в 2023 году объемы покупки этого металла достигли рекордного показателя. В 2024 году это значение может стать большим.
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Нынешний рост объемов проданного золота возможен на фоне потенциального снижения процентной ставки в США. Нужно понимать, что эта ситуация будет стимулировать повышение стоимости слитков из этого металла.В течение 2023 года объемы купленного золота выросли на 3%. Общий объем составил – 4 899 тонн.
Почему выросли объемы проданного золота
Рост в 2023 году произошел, в том числе, благодаря спросу на внебиржевом рынке. Также золото активно покупали Центробанки. Особенно много покупали финансовые учреждения стран Китая и Польши.Обратите внимание! Во внебиржевой торговле участвуют хедж-фонды, суверенные объединения и активы частных лиц.
К указанному объему проданного золота относятся:
- монеты;
- ювелирные изделия;
- слитки;
- покупки Центробанков;
- активы на биржевых фондах и вне биржи.