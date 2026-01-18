Зачем ПФУ требует справку о доходах у пенсионеров

Справка о доходах пенсионера может понадобиться в разных ситуациях. Важно знать, как и когда ее оформлять, чтобы избежать проблем с пенсионными выплатами и для чего ее нужно передать в Пенсионный фонд.

Почему ПФУ может требовать справку о доходах?

Справка о доходах пенсионера может понадобиться в различных ситуациях, как вот для получения пенсионного удостоверения, оформления льгот или пособий, подтверждение доходов для них или перевода пенсии за границу, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Сегодня получить ее можно без очередей и лишней бумажной волокиты: через онлайн-сервисы Пенсионного фонда и портал "Дія".

Зайдите на портал portal.pfu.gov.ua и авторизуйтесь через КЭП, BankID или "Дія.Підпис". В разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите "Запрос на получение электронных документов". Из перечня документов выберите "Справка о доходах пенсионера". Укажите нужный период и нажмите "Отправить".

Обратите внимание! Следить за состоянием оформления можно в разделе "Мои обращения".

Как получить справку о доходах пенсионеру?

Если удобнее пользоваться порталом "Дія", то авторизуйтесь на diia.gov.ua или в приложении, выберите раздел "Услуги", далее "Пенсии, льготы и помощь" и нажмите "Справка о доходах пенсионера".

Если у вас нет "Дії" или вы не умеете пользоваться сайтом ПФУ, то справку можно получить непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Если пенсионер планирует выехать за границу на длительный срок, то справка о его доходах также нужна.

Кому еще следует предоставить справку Пенсионному фонду?