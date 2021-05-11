Alphabet – это материнская компания Google, которая резко укрепила свои позиции во время пандемии.

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Цена акций существенно возросла

Согласно документам SEC, Брин продал 13 889 акций Alphabet. В собственности предпринимателя находится 38 миллионов ценных бумаг компании, поэтому активы, которые он продал – это довольно незначительная доля. Последний раз Сергей Брин продал акции материнской компании Google в 2017 году. Тогда их стоимость колебалась на уровне 1035 долларов.

В 2021 году стоимость ценных бумаг составляет 2341 доллар. Эта цена вплотную приблизилась к своему историческому максимуму. Миллиардер продал активы на сумму 32,7 миллиона долларов. Однако, после уплаты налогов Брин получит 20,6 миллиона долларов. Пока неизвестно, почему предприниматель пошел на этот шаг, и куда он планирует расходы полученные средства.

Сергей Брин: интересные факты

Брин является ученым, исследователем интернет-технологий,

Сергей Брин и Ларри Пейдж в течение 20 лет перечислили 20 миллиардов долларов на благотворительность.

Учился в Стэнфордском университете, США.

Бизнесмен вкладывает средства в проект высокотехнологичного дирижабля.

Forbes оценил капитал Брина в 89 миллиардов долларов. В рейтинге самых богатых людей мира он занимает 9 место.