Смена руководства Нафтогаз стала довольно неожиданным событием для всей Украины. Именно поэтому глава государственной компании Юрий Витренко поделился новыми видениями Нафтогаз.
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Планы
Юрий Витренко отметил, что поддерживаю идею выхода украинских компаний на биржу, в том числе и государственных. По его мнению, это способствует развитию рынка капитала и фондового рынка. Глава Нафтогаз подчеркнул, что считает развитие этой сферы одним из главных условий развития украинской экономики.
Витренко назвал еще два важных преимущества IPO:
- изоляция компании от политического вмешательства,
- эффективный доступ к рынку капитала.
Первичное публичное предложение(IPO) Это первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции.
Однако, глава "Нафтогаз Украины" добавил, что сейчас на бирже существует тенденция так называемой "маниловщины". По его мнению, многие вместо того, чтобы делать реальные шаги и действовать, продает воздух и мечту.
Есть люди, у которых профессия – продавать мечту. Это не моя работа,
– заметил Юрий Витренко.
Капитализация Нафтогаз
Оценка рыночной стоимости "Нафтогаз Украины" напрямую зависит от Укргаздобычи, которая занимается добычей, транспортировкой, переделкой углеводородного сырья и реализацией нефтепродуктов.
Юрий Витренко сообщил, что есть определенные политические ожидания по росту добычи газа в Украине в ближайшее время. Однако, он отказался рассказывать о конкретных шагах и планах компании по этому вопросу.
Мы на них сейчас еще раз смотрим. Уже нашли некоторые внутренние моменты, которые позволяют рассчитывать на ощутимое увеличение добычи,
– рассказал Витренко.