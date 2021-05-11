Смена руководства Нафтогаз стала довольно неожиданным событием для всей Украины. Именно поэтому глава государственной компании Юрий Витренко поделился новыми видениями Нафтогаз.

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Планы

Юрий Витренко отметил, что поддерживаю идею выхода украинских компаний на биржу, в том числе и государственных. По его мнению, это способствует развитию рынка капитала и фондового рынка. Глава Нафтогаз подчеркнул, что считает развитие этой сферы одним из главных условий развития украинской экономики.

Витренко назвал еще два важных преимущества IPO:

изоляция компании от политического вмешательства,

эффективный доступ к рынку капитала.

Первичное публичное предложение (IPO) Это первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции.

Однако, глава "Нафтогаз Украины" добавил, что сейчас на бирже существует тенденция так называемой "маниловщины". По его мнению, многие вместо того, чтобы делать реальные шаги и действовать, продает воздух и мечту.

Есть люди, у которых профессия – продавать мечту. Это не моя работа,

– заметил Юрий Витренко.

Капитализация Нафтогаз

Оценка рыночной стоимости "Нафтогаз Украины" напрямую зависит от Укргаздобычи, которая занимается добычей, транспортировкой, переделкой углеводородного сырья и реализацией нефтепродуктов.

Укргаздобыча – это вертикально интегрированная компания с замкнутым циклом производства. Компания специализируется на поиске и разведке месторождений нефти и газа, их разработке.

Юрий Витренко сообщил, что есть определенные политические ожидания по росту добычи газа в Украине в ближайшее время. Однако, он отказался рассказывать о конкретных шагах и планах компании по этому вопросу.

Мы на них сейчас еще раз смотрим. Уже нашли некоторые внутренние моменты, которые позволяют рассчитывать на ощутимое увеличение добычи,

– рассказал Витренко.