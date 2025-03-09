Меньше чем за полгода: украинцы накопили более сотни тысяч долгов

С декабря 2024 года по март 2025 года украинцы накопили 164 тысячи новых долгов. Это было время, которое было необходимо для восстановления работы Единого реестра должников после взлома.

Украинцы накопили сотни тысяч долгов

Так более 9 миллионов долгов пока зафиксировано в Едином реестре должников, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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В частности, на 1,9% или 164 304 производств увеличилось с момента последнего обновления Реестра, которое состоялось в декабре 2024 года. Для сравнения, до того, за полгода Реестр вырос на 4,2%.

Наиболее заметно выросли долги по спецконфискации, взыскание имущества по исполнительному документу и возмездное изъятие орудия правонарушения. В виде спецконфискаций увеличилось долгов на 14%. Речь идет о взыскании имущества по решению суда в рамках уголовных дел, когда компенсация стоимости имущества не предусматривается.

Интересно! На 7% выросло количество оплатных изъятий предметов, которые стали или орудием правонарушения, или объектом. Третье место занимает рост на 9% взыскания имущества по исполнительному документу.

За что украинцы чаще всего попадают в реестр

Данные свидетельствуют, что чаще всего украинцы попадают в Реестр за неуплаченные штрафы за нарушение ПДД. Это 1,9 миллиона или 21,4% от общего количества.

Еще 20% составляют долги за административные правонарушения: более 1,8 миллиона. Замыкают тройку взыскания в пользу государственного бюджета - 18% или 1,6 миллиона,

- сообщает Опендатабот.

Обратите внимание! Почти 75% всех долгов приходится на мужчин.