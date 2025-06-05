Илон Маск стремительно "беднеет" из-за ссоры с Трампом: сколько потерял бизнесмен

Илон Маск и Дональд Трамп публично поссорились в социальных сетях. Это привело к резкому уменьшению состояния бизнесмена.

Илон Маск потерял десятки миллиардов долларов за день

Миллиардер и бизнесмен Илон Маск за день стал беднее на 34 миллиарда долларов. Главная причина – ссора с президентом США Дональдом Трампом, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Сейчас капитал Маска оценивают в 334,5 миллиарда долларов. Несмотря на существенные потери Маск остается самым богатым человеком в мире.

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Ссора между Маском и Трампом вспыхнула после того, как бизнесмен покинул команду президента США. В частности, Дональд Трамп заявил, что разочаруйся в миллиардерах. Тогда как Маск написал в социальной сети X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы в 2024 году. Напомним, что Маск инвестировал в президентскую кампанию Трампа, по меньшей мере, 288 миллионов долларов.

Дальше – больше! Маск раскритиковал Республиканскую партию и Трампа за то, что они не выполняют свои обещания по уменьшению государственного дефицита. В ответ Трамп сказал, что быстрее всего этой цели можно достичь, отменив государственные субсидии и контракты с компаниями Маска.

Маск взамен заявил, что готов сбросить настоящую бомбу. По его словам, имя Трампа было в файлах Джеффри Эпштейна – американского финансиста, которого обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и организации проституции. Более того, он пригрозил, что компания SpaceX может прекратить разработку проекта космического корабля Dragon, который доставляет астронавтов на Международную космическую станцию, однако позже изменил мнение.

Важно! Кроме того, Маск написал, что Дональду Трампу нужно объявить импичмент. По мнению миллиардера, на посту его должен заменить вице-президент Джей Ди Вэнс.

На фоне ссоры Маска и Трампа компании Tesla зафиксировала крупнейший в своей истории обвал на фондовом рынке. Производитель электрокаров упал в цене на 152 миллиарда долларов рыночной капитализации, по данным CNBC.