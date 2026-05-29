Установлены лимиты на снятие наличных: сколько реально снять в июне 2026 года

Украинские банки установили лимиты на снятие наличных. Их нужно соблюдать в обязательном порядке. Такие меры учреждения проводят для борьбы с теневыми операциями.

Какие лимиты установил "Приватбанк"?

Лимит снятия с карты "Приватбанка" для большинства граждан составляет – 40 000 гривен в течение 3 часов, сообщает банк.

При этом, в сутки этот лимит – 100 000 гривен. Для некоторых клиентов ограничения более жесткие. Лимиты для них составляют 20 000 гривен в течение 3 часов.

Если же вы хотите снять средства с карты другого банк через банкомат "Приватбанка":

стандартный лимит составляет 20 000 гривен;

однако могут быть установлены и другие правила, то есть, индивидуальные лимиты.

В свою очередь Ощадбанк, как сообщает издание "Новини.Live" установил свои лимиты на снятие:

общие лимиты в сутки – 100 000 гривен;

снятие наличных с карт массового сегмента до 10 000 гривен в сутки.

Лимиты на снятие наличных в банкомате можно откорректировать. Для этого нужно обратиться в банк. Необязательно это делать в отделение или через оператора. Сейчас многие учреждения позволяют подобные изменения и через приложение.

Обратите внимание! Такие ограничения не являются прихотью банков. Дело в том, что еще в 2024 году был подписан меморандум о финансовом мониторинге. Тогда крупные банки "присоединились" к борьбе с махинациями. Суть этих ограничений в том, чтобы "пресечь" возможные незаконные действия в финансовом секторе.

