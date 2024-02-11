Смертная казнь и "баксы": какой была история доллара до того, как он покорил мир

Американский доллар – валюта, которая известна каждому и доминирует в мировой экономике. На пути к восхождению на вершину финансового мира он прошел немало испытаний.

По данным МВФ, доллар занимает долю в 59,17% мировых резервов. Но откуда и когда появился, почему имеет такое название и с чего начинался путь самой популярной банкноты?

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Как появился доллар

Во времена британских колоний деньги были номинированы в основном в фунтах, шиллингах и пенсах, однако часто их существенно не хватало. "Наличными" для оплаты товаров и услуг могли служить золото и серебро, табак, земельные участки, шкуры и ракушки. Из подобных расчетов и происходит сленговое название "бакс", ведь "buckskin" – это оленья шкура.

Некоторые колонии пытались выпускать собственные бумажные банкноты, однако безуспешно. Поэтому начали использовать иностранные монеты, самыми популярными из них были испанские доллары. Это привело к тому, что американцы постепенно привыкли называть деньги именно "долларами", а не "фунтами".

В 1775 году, во время американской революции, Континентальный конгресс выпустил так называемые "континентальные деньги", которые должны были обеспечить потребности военного финансирования. Однако напечатали их слишком много, поэтому эта валюта подверглась безудержной инфляции.

Начало истории доллара США

В 1792 году Конгресс США принял Монетный акт, который закрепил доллар в статусе денежной единицы Соединенных Штатов. Этот закон также создал Монетный двор – учреждение, предназначенное для регулирования и контроля чеканки монет.

Интересно, что этот акт устанавливал также и наказание за подделку денег – смертную казнь. Однако иностранные монеты, в частности из Испании, Франции, Великобритании и Португалии продолжали оставаться законным средством платежа еще в течение 65 лет, вплоть до 1857 года.

Поиск стабильности через гражданскую войну

В 1861 году Конгрессу необходимо было найти практический путь решения вопроса финансирования Гражданской войны. Проблема заключалась в том, что в течение 1830 – 1860-х годов банки бесконтрольно выпускали собственные деньги, а серебряные и золотые долларовые монеты были в дефиците. Решением стали первые официальные государственные бумажные купюры номиналом 5, 10 и 20 долларов.

Доллар был попыткой поиска стабильности / Фото Pixabay

Деньги северных штатов также называли "гринбеки" – из-за зеленого (green) цвета на обороте (back). За время Гражданской войны Конфедерация выпустила бумажные деньги общей стоимостью примерно в миллиард долларов, однако они потеряли свою ценность после ее проигрыша.

Следующие 100 лет после окончания Гражданской войны были периодом взлетов и падений доллара, однако главным остается тот факт, что он пережил историческое развитие от "краха континентальной валюты" до звания "основной резервной валюты в мире".

Путешествие в прошлое: что можно было приобрести за доллар более 120 лет назад

Человек с одним долларом в кошельке сегодня большой покупательной способности не имеет. Однако, если бы существовала возможность попасть в США в начале 1900-х годов, за эти же деньги можно было бы приобрести гораздо больше. Согласно данным калькулятора инфляции, 1 доллар в 1900 году был эквивалентен примерно 36,52 сейчас.

Например, всего за доллар обычные американцы могли получить более 30 килограммов картофеля, пол килограмма кофе или чая "Липтон", примерно 9 бутылок недорогого вина, 20 упаковок печенья и пол килограмма шоколада.

Раньше на доллар можно было разгуляться / Фото Freepic

За один "бакс" можно было даже обновить гардероб: столько стоила новая женская блуза или мужская рубашка. В начале ХХ века среди женщин популярным было ношение шляпок: модные и изысканные для особых случаев стоили от 3 долларов, а простые повседневные береты - всего доллар.

Также можно было приобрести аж десять галстуков (по 10 центов за каждый), которые в то время были привычным аксессуаром среди мужчин. Интересно, что за доллар американцы могли приобрести даже камеру! "Kodak Brownie" – первая модель линейки бюджетных фотоаппаратов, которая появилась в продаже в 1900 году и стоила всего один доллар. "Брауни" была самой дешевой камерой своего времени.