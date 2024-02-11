Китайская энергетическая компания Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co, которая также известна как CAPEIC, в 2023 году подписала контракт с представителями власти Талибана. В общем китайская сторона обязалась инвестировать в производство нефти в Афганистане 150 миллионов долларов за первый год, а до 2026 года – 540 миллионов долларов.

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Китай инвестирует в добычу нефти в Афганистане

Текущие инвестиции в производство нефти в Афганистане сейчас оценивают в 49 миллионов долларов. Благодаря этому объемы производства выросли более чем на 1100 метрических тонн сырья в день. Для понимания, одна метрическая тонна равна 7,46 барреля нефти.

Согласно данным от высокопоставленного чиновника "Талибана" (террористическая группировка, которая захватила власть в Афганистане в 2021 году после окончательного вывода войск США и отставки президента страны), который разговаривал с прессой на условиях анонимности, китайская компания не смогла достичь своих инвестиционных целей из-за некорректной оценки расходов. Еще одна причина – трехмесячная задержка утверждения финансового плана компании властями Афганистана.

К теме! Китай – это крупнейший импортер нефти в мире. Для примера, уменьшение или увеличение объемов импортируемого сырья на постоянной основе влияет на динамику цен на рынке.

В центре внимания оказался бассейн реки Амударья, которая соединяет Афганистан и Узбекистан. Именно там, по данным Геологической службы США от 2011 года, содержится 962 миллиона баррелей нефти. Поэтому Китай имеет целью вырыть 22 дополнительные скважины в 2024 году. Основная цель – увеличить ежедневные объемы добычи нефти на примерно 15 тысяч баррелей.