Неиспользованные средства спишут с карты: важное сообщение для украинцев
Сейчас в Украине действует важная программа: Скрининг здоровья 40+. Она позволяет получить специальную поддержку от государства. Эти средства перераспределяются на специальный счет.
Почему могут забрать деньги по программе Скрининг здоровья 40+?
Когда человек оформляет эту программу, он имеет 2 месяца, чтобы использовать средства, сообщает МИНЗДРАВ.
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Если деньги не использовать в течение этого периода, они автоматически вернутся в бюджет. Интересен нюанс, что для тех, кто получил средства до 1 мая 2026 года, действует отдельный переходный период. Эти деньги нужно потратить в этом году до 30 июня.
Использовать помощь можно для обследования. То есть, например, таких исследований:
- оценки ментального здоровья;
- исследования и выявления сердечно-сосудистых заболеваний.
Программа продолжает набирать обороты. С начала ее действия уже более 55 тысяч украинцев и украинок прошли скрининг, а более 500 тысяч человек подали заявки на участие. Сейчас пройти скрининг можно в 2050 местах предоставления услуг в медицинских учреждениях по всей стране,
– отмечает министерство.
Что важно знать об оформлении этой программы?
- Сейчас такую помощь могут оформить все украинцы, которым исполнилось 40 лет. То есть, даже на следующий день после достижения указанного возраста.
- Подать заявку на получение этой помощи можно различными методами. Например, пользуясь Диею. Также оформить поддержку разрешено через ЦНАП.