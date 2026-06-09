Неиспользованные средства спишут с карты: важное сообщение для украинцев

Сейчас в Украине действует важная программа: Скрининг здоровья 40+. Она позволяет получить специальную поддержку от государства. Эти средства перераспределяются на специальный счет.

Почему могут забрать деньги по программе Скрининг здоровья 40+?

Когда человек оформляет эту программу, он имеет 2 месяца, чтобы использовать средства, сообщает МИНЗДРАВ.

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Если деньги не использовать в течение этого периода, они автоматически вернутся в бюджет. Интересен нюанс, что для тех, кто получил средства до 1 мая 2026 года, действует отдельный переходный период. Эти деньги нужно потратить в этом году до 30 июня.

Использовать помощь можно для обследования. То есть, например, таких исследований:

оценки ментального здоровья;

исследования и выявления сердечно-сосудистых заболеваний.

Программа продолжает набирать обороты. С начала ее действия уже более 55 тысяч украинцев и украинок прошли скрининг, а более 500 тысяч человек подали заявки на участие. Сейчас пройти скрининг можно в 2050 местах предоставления услуг в медицинских учреждениях по всей стране,

– отмечает министерство.

Что важно знать об оформлении этой программы?