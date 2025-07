Как разбогатела Кэти Перри?

Свою карьеру Перри начала в подростковом возрасте как исполнительница христианского рока под именем Кэти Хадсон. Ее одноименный дебютный альбом, вышедший в 2001 году, был продан тиражом всего 200 экземпляров, после чего лейбл, с которым она сотрудничала, закрылся, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.

В 17 лет она переехала в Лос-Анджелес, где начала работать с продюсером Гленом Баллардом – тем самым, что помог сделать Аланис Мориссетт мировой звездой. Именно тогда Кэти взяла себе сценическое имя Кэти Перри, чтобы избежать путаницы с актрисой Кейт Хадсон.

Интересно! Перри – девичья фамилия матери певицы.

На протяжении последующих лет она подписывала контракты с различными лейблами, однако по разным причинам разрывала их.

Примечательно! Песни, написанные для альбома Fingerprints, который должен был выйти на Columbia Records, в итоге исполнили другие артисты: Келли Кларксон – Long Shot и I Do Not Hook Up, а Селена Гомес с группой The Scene – Rock God.

Несмотря на эти неудачи, Перри продолжала идти вперед – записывала бэк-вокал для Мика Джаггера и группы POD. В 2007 году она подписала контракт с Capitol Records.

Примечательно! Ее сингл Ur So Gay стал вирусным хитом, в том числе благодаря похвалам со стороны Мадонны, хотя сам трек вызывал споры и обвинения в оскорбительности.

В апреле 2008 года Перри выпустила песню I Kissed a Girl, написанную в соавторстве с Dr. Luke, которая возглавила чарт Billboard Hot 100. В июне того же года вышел ее альбом One of the Boys с хитами Hot N Cold, Waking Up in Vegas и Thinking of You.

Интересно! Последний альбом Кэти Перри под названием 143 оказался коммерчески неудачным – с сентября по декабрь 2024 года в США было продано всего 100 тысяч копий. Критики охарактеризовали его как "посредственный" и "скучный".

Тем не менее, музыка остается для Перри довольно прибыльным делом: в 2023 году она продала права на свой музыкальный каталог за 225 миллионов долларов. Поскольку она не является единственным автором большинства своих песен, точная сумма, которую она получила, неизвестна.

Какое состояние у Кэтти Перри в 2025 году?

По оценкам на 2025 год, состояние Кэти Перри составляет около 400 миллионов долларов. Это стало возможным благодаря высоким продажам в период пика ее музыкальной карьеры, масштабным концертным турам, а также множеству брендинговых и рекламных контрактов

У Кэти Перри рекламные контракты с:

Walmart;

Cover Girl;

Proactiv;

H&M;

Adidas;

Claire's;

OPI;

Pepsi.

Примечательно! На церемонии "Грэмми" в 2013 году певица даже пошутила, что, несмотря на отсутствие номинации, у нее есть собственная линия накладных ресниц, ароматов и коллекция обуви.

По разным данным только за период с 2019 по 2020 год она заработала 38,5 миллионов долларов, и это несмотря на пандемию. Вполне вероятно, что сейчас ее доходы еще выше.