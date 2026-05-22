Среди самых богатых боксеров мира Усик: какое состояние он имеет сейчас

Именно бокс считается одним из самых прибыльных видов спорта. Самые успешные боксеры уже давно стали долларовыми миллионерами. Кто именно имеет такое состояние, рассказываем далее.

Кто является самыми богатыми боксерами мира?

Среди самых богатых боксеров есть представители как старой, так и новой школы, сообщает Celebrity New Worth.

ТОП 10 самых богатых боксеров мира:

Джордж Форман

Состояние Формана составляет примерно 300 миллионов долларов. Он был не только чрезвычайно успешным американским боксером, а – предпринимателем.

Заметим, такой размер состояния у Формана был именно на момент смерти. Он отошел 21 марта 2025 года.

Обратите внимание! Как известно, с 1969 по 1977 год Форману удалось скопить примерно 5 миллионов долларов именно благодаря боксерской карьере. По состоянию на сейчас, это было бы примерно 20 миллионов долларов.

Сантос Сауль Альварес Барраган

Считается, что чистый капитал Альвареса составляет 300 миллионов долларов. Часто этого мексиканского боксера знают под псевдонимом "Канело". Как известно, он является чемпионом в четырех весовых категориях.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа – известный британский боксер. Его чистый капитал сейчас составляет примерно – 250 миллионов долларов.



Какое состояние у Энтони Джошуа сейчас / фото Getty Images

Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо имеет много источников дохода. Он является не только известным филиппинским боксером, а также – политиком, рекламным агентом, певцом, актером. Чистый капитал Пакьяо – примерно 220 миллионов долларов.

Тайсон Фьюри

Фьюри получил значительные средства за свою боксерскую карьеру. В частности, благодаря бонусам за просмотры. Чистый капитал Фьюри составляет почти 200 миллионов долларов.

Дон Кинг

Дон Кинг является не только легендарным боксером. Также он активно занимается бизнесом. Сейчас чистый капитал Кинга – ориентировочно 150 миллионов долларов.



Как выглядит Дон Кинг в 2026 году / фото Getty Images

Леннокс Льюис

Леннокс Льюис – известный британско-канадский боксер в отставке. Сейчас его состояние составляет примерно – 140 миллионов долларов

Шугар Рэй Леонард

Шугара Рэя Леонарда знают не только как боксера в отставке. Он также является достаточно известным мотивационным оратором. В частности, сейчас его чистый капитал – ориентировочно 120 миллионов долларов.

Александр Усик

Александр Усик – украинский боксер. Сначала он построил успешную любительскую карьеру. В частности, Усик получил золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года. Сейчас он является знаменитым чемпионом. В частности, именно Усик стал первым боксером, победившим Джошуа, Фьюри и Дюбуа. Теперь его чистый капитал оценивается в почти 120 миллионов долларов.



Какое состояние имеет Александр Усик в 2026 году / фото Getty Images

Обратите внимание! На 23 мая 2026 года запланирован бой между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и легендой кикбоксинга Рико Верховеном. Они будут бороться за пояс WBC. Бой будет проходить в Гизе, Египет. Точная сумма заработка Усика неизвестна, цифры в контракте не раскрываются. Однако эксперты считают, что речь идет о гонораре ориентировочно 100 миллионов долларов.

Флойд Мейвезер

Чистый капитал Флойда Мейвезера сейчас оценивается в 100 миллионов долларов. Он считается одним из самых высокооплачиваемых спортсменов. Ведь боксер за свою карьеру заработал примерно – 1,2 миллиарда долларов.

На чем могут зарабатывать боксеры?