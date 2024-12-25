Сколько весит 1 миллион долларов в купюрах и монетах

Один миллион долларов – это большая сумма денег, которая может закрыть немало потребностей в жизни каждого человека. В то же время на эту сумму можно посмотреть и под другим углом. В частности, определить, сколько может весить миллион долларов.

Сколько весит 1 миллион долларов

Эксперты определили, какой вес будет иметь 1 миллион долларов. Они провели расчеты с использованием банкнот номиналом 100 долларов и монет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RwSbank.

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Для примера, вес 1 миллиона долларов, который состоит из банкнот номиналом 100 долларов, составляет 10 килограммов. В то же время в монетах номиналом 1 цент эта сумма взвесит на 246 тонн.

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