15 июня, 09:00
Какая разница между долларом США и Канады
Основні тези
- Доллар является официальной валютой не только США, но и Канады;
- Обмен 100 канадских долларов позволяет получить примерно 68 долларов США в банке.
Многие люди и сейчас считают, что доллар это валюта именно США. В реальности же все совсем не так. Доллар является официальной валютой и других стран, в частности, Канады.
Какое соотношение долларов США и Канады
Нужно отметить, что, несмотря на то, что эти валюты имеют одинаковое название, они совсем разные, пишет 24 Канал.
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Сейчас соотношение долларов США и Канады, по данным "Минфина" такое:
- согласно среднему банковскому курсу, в 1 долларе США – 1,39 канадских долларов;
- по курсу в обменниках, 1 доллар США – 1,37 канадских долларов.
То есть, при обмене 100 долларов США можно получить:
- если обмен 100 долларов США осуществляется в банках, можно получить приблизительно – 138,55 канадских долларов;
- при обмене 100 долларов США можно выручить ориентировочно – 137,09 канадских долларов.
Сколько долларов США в 100 канадских долларов
В то же время перевести 100 канадских долларов в доллары США можно по такому курсу:
- если обменивать 100 канадских долларов в банке, можно получить ориентировочно – 68 долларов США;
- при обмене 100 канадских долларов в обменнике, можно выручить ориентировочно – 71,89 доллара США.
Обратите внимание! Доллар США обозначается как – USD, канадский – CAD.