Компания Илона Маска привлекла миллиардные инвестиции

Компания xAI, которая работает в области искусственного интеллекта, привлекла новые инвестиции. Стартап поддержали мощные фонды и известные компании. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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В инвестиционном раунде C стартап xAI получил 6 миллиардов долларов. Компания получила средства от таких инвесторов:

Andreessen Horowitz;

Blackrock;

Fidelity;

Lightspeed;

MGX;

Морган Стэнли,

OIA;

Sequoia Capital;

Valor Equity Partners;

Vy Capital;

Nvidia;

AMD.

Например, саудовская компания Kingdom Holdings инвестировала в рамках финансового раунда примерно 400 миллионов долларов США. Также добавляют, что участия в этом раунде для привлечения средств допустили только тех инвесторов, которые поддержали xAI во время предыдущего раунда.

Важно! Более того, инвесторы, которые помогли Илону Маску профинансировать приобретение социальной сети Twitter, получили доступ к 25% акций xAI.

К тому же отмечают, что сейчас стартап xAI оценивается в 45 миллиардов долларов. Это почти вдвое больше предыдущей оценки компании.